美國8月起提高部分中國進口貨物關稅。綜合港媒報導，美國貿易代表辦署宣布，經過30天公開諮詢，8月1日起調高中國電動車電池、電腦晶片及醫療產品等關稅。同時建立框架，讓企業界申請豁免部分機械設備、太陽能生產設備等關稅，直至明年5月31日。