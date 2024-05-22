貿易代表辦署同時諮詢外界，應否進一步調高口罩、醫療用手套、針筒等關稅。
美國總統拜登14日宣布調高180億美元中國貨品關稅，其中電動車關稅大增至100％，半導體關稅升至50％。
中方反對美方單方面加徵關稅，批評違反世界貿易組織（WTO）規則，將採取一切必要措施維護正當權益。
美國8月起提高部分中國進口貨物關稅。綜合港媒報導，美國貿易代表辦署宣布，經過30天公開諮詢，8月1日起調高中國電動車電池、電腦晶片及醫療產品等關稅。同時建立框架，讓企業界申請豁免部分機械設備、太陽能生產設備等關稅，直至明年5月31日。
貿易代表辦署同時諮詢外界，應否進一步調高口罩、醫療用手套、針筒等關稅。
美國總統拜登14日宣布調高180億美元中國貨品關稅，其中電動車關稅大增至100％，半導體關稅升至50％。
中方反對美方單方面加徵關稅，批評違反世界貿易組織（WTO）規則，將採取一切必要措施維護正當權益。
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