琉璃工房攜手永進木器廠，以琉璃藝術作品鑄造後的「鑄口」餘料結合木材工藝，創造出「循環再生」的精彩作品，以「一念之間 一方空間」為主題，5月23日起於松山文創園區台灣設計館展出，傳遞永續的訊息。在雙方合作的5項產品中，以鑄造餘料再利用，並制定減少工序的綠色流程，達到廢棄物再利用與減碳雙重目標。其中最具代表的作品「地球」，再造之後減少多達341公斤CO2e的碳排量，相當於2棵胸徑47公分、高約11公尺樟樹的1年的固碳量。

永進木器廠總經理江世楨（右）與琉璃工房創辦人楊惠姍在琉璃工房的作品「地球」前合影。（古明弘攝）

琉璃工房將「鑄口琉璃」融入家具創作，「Arch」結合琉璃與木頭，以拱門外型展現視覺流動美感。（琉璃工房提供／古明弘台北傳真）

琉璃工房與永進木器廠共同創作一系列「有時間及空間概念的桌子」，楊惠姍說：「琉璃工房期待發揮琉璃透光的特質，找到讓光能夠充份進入琉璃桌的方式，並需是能被使用的桌子，讓人想觸摸琉璃質感，感受光，享受它的色彩。為了這目的，工房設計了隱藏於內部的木頭接合方式，應是讓江總費盡了心思」。內部結構之外，還要考慮琉璃較重，力學的重新計算，不斷調整桌腳的造型與寬度。楊惠姍說，因與江世楨合作，這張桌子方得以完美呈現。

「Harmony」將琉璃與木材交疊嵌合， 製造出多層次的視覺意象，上下交疊的雙圓，創造和諧感。琉璃桌腳以結實纍纍的葫蘆、葡萄、南瓜浮雕設計，傳達生機豐碩的寓意。（琉璃工房提供／古明弘台北傳真）

江世楨則回應琉璃工房：「你們的設計想法與角度，與我們不太一樣。你們設計的結構，都不是我們自己在製造家具常用的工法。反而比較像老傢俱的雕刻，結構很精采，但藏在看不到的地方。」因為支持琉璃工房的理念，因為一個承諾，江世楨說：「就陪琉璃工房走這條路，一定要用我的專業把它做出來！」

「一念之間、一方空間」琉璃循環設計展自5月23日至6月9日，於松山文創園區台灣設計館展出，免費入場。今天楊惠姍當起導覽員，童心未泯地與裝置互動。