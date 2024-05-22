高雄國家體育場掀起演唱會經濟熱潮，因此南投縣議員關心縣內有無舉行大型演唱會場域及藝文展演空間。縣府指出，南投縣立體育場、南投會展中心及中興新村大操場都適合舉行晚會，未來也將在南投會展中心腹地興建縣立美術館，提供展演空間，提供鄉親更多藝文活動。

南投縣議員簡千翔22日在縣政總質詢指出，南投縣沒有適合舉行大型演唱會的場域，藝文空間也不足，別說讓五月天等樂團來表演，就連街頭藝人都沒有舞台，像他與音樂同好自組5人樂團，要找公共場域練習或演出，根本找不到。

南投縣議員簡千翔說，南投縣沒有適合舉行大型演唱會的場域，藝文空間也不足，別說讓五月天等樂團來表演，連街頭藝人都沒有舞台。（楊靜茹攝）

林儒暘也認為，現有的文化局、演藝廳等展演空間已經40多年，設備老舊且不敷使用，廳內座位席只有800多個，似乎南投縣展中心的腹地將要興建縣立美術館，提供更好的展演場地，希望縣府也能同步規畫周邊公園綠地，並增加遊憩場域。

南投縣議員林儒暘認為，現有的文化局、演藝廳等展演空間老舊且不敷使用，關切縣立美術館進度，盼同步規畫周邊公園綠地。（楊靜茹攝）

南投縣長許淑華坦言，文化局及其演藝廳老舊，鄉親及藝文界人士建議，希望能有更好的展演場地，去年起會勘了幾個地方，認為會展中心適合，因為縣府舉辦燈會及商展活動都在那邊，加上腹地足夠等條件，將作為縣立美術館興建預定地，初步規畫，會展中心保留，再增建藝文中心、演藝廳共2棟建築，建構全新的藝文發展空間。

南投縣長許淑華指出，將在南投會展中心腹地興建縣立美術館，提供展演空間，提供鄉親更多藝文活動。 （楊靜茹攝）

許淑華認為，每一項建設，須優先考量在地需求，現在是中部生活圈，台中市已經有洲際棒球場，南投還要蓋一個？須務實考慮，避免淪為蚊子館，南投有很多藝術家，希望縣立美術館落成，能引進更多優質的、多元的藝文團體來展演，也提供在地藝術家更好的展演空間。

許淑華表示，南投縣除了傳統文化藝術，很多年輕人的漫畫作品、藝文創作，也讓他們有發揮的舞台；興建縣立美術館後，國外的優質作品，也有機會帶進南投，不管是美術、教育、文化，都能顯著提升。