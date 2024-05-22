國民黨團提供

立法院17日處理國會改革相關法案，朝野釀嚴重衝突，21日院會續審，民進黨團改用拖延戰術，不斷要求記名表決、重付表決。藍委表示，國民黨一開始是同意回座位用表決器表決，但發現民進黨團會去衝撞韓國瑜院長、癱瘓議事，且詢問議事人員後得知「有六張表決卡已經不見」，直言民進黨會堅持用表決器，就是因為已經把藍營的表決卡偷走了。國民黨立委王鴻薇PO出畫面指出，偷走表決卡的就是綠委邱議瑩、黄捷。

「抓到了！邱議瑩、黄捷偷國民黨表決卡！民進黨愛說謊。」王鴻薇今(22日)在臉書發文，PO影片指出，民進黨正在撲天蓋地栽贓徐欣瑩偷藏國民黨立委表決卡，試圖營造表決無效。「但事實真相是邱議瑩黄捷違規偷拔國民黨立委表決卡，故意讓我們無法用表決器表決，作賊喊抓賊！」

以下是徐欣瑩在她臉書上對517表決卡風波的說明：立法院為什麼這兩次院會都要用舉手表決？因為只有這樣才能繼續開會審查。

徐欣瑩指出，用現場發生的狀況來解釋：1.如果要用電子表決器，所有的委員都要回到自己的位置上。民進黨就會趁這時衝上主席台，然後議事再次陷入癱瘓（這也是為什麼想要國會改革、想要開會審查的國民黨及民眾黨委員要守護主席台）

2.如果用電子表決器來表決，表決卡會被民進黨拿走，反而沒辦法投票。這情形很詭異。因為，立委的表決器要有配上表決卡（也就是立委專屬的IC卡）才能運作，只要表決卡不見了，就算立委在現場也不能投票。所以要癱瘓表決的作法就是偷走表決卡。上星期五發生過，民進黨委員偷偷拿走國民黨邱鎮軍、吳宗憲、李彥秀、魯明哲等委員的表決卡，「我看到這狀況立刻把表決卡拿回來，然後就被民進黨委員惡人先告狀，污衊我是要代替邱鎮軍等委員投票！」

3.民進黨做賊喊抓賊，自己知道在表決時沒有任何勝算，又不願意少數服從多數。所以他們寧願讓議事癱瘓，也不要用投票來直球對決。政黨協商的時候，藍白委員都同意大家坐在位置上按表決器表決，但民進黨卻不願意承諾：大家坐在位置上講好大家都不攻佔主席台。不禁令人懷疑，表決投票用1分鐘就結束了，民進黨寧願癱瘓議事、不斷拖延，也不願用最方便的投票表決器。「其實會用舉手表決，是為了制衡，不讓民進黨的詭計得逞！」