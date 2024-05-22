彰芳暨西島離岸風場順利完工，副總統蕭美琴今天出席感恩茶會，感謝臺灣本土企業與哥本哈根基礎建設基金(CIP)共同合作努力，展現豐碩的建設成績，並催化很多本土產業轉型。她也預告，CIP與中鋼集團正在興建的風場也預計今年完工，期盼透過再生能源建設，讓政府能源轉型2.0政策推動更順利。

蕭美琴在彰芳暨西島離岸風場完工感恩茶會中指出，今天的活動對臺灣整體能源轉型具有重要意義，2050淨零轉型是我們一直堅持和努力的目標。

她說，彰芳暨西島離岸風場是CIP在亞太地區第一座完工的離岸風場，更是全臺離岸風電發展史上，第一座全面落實比例最高、本土化、且準時完工的風場，並克服許多疫情期間供應鏈的困境與障礙，將為臺灣更多的家戶提供潔淨的能源。

幾年前，全球受到疫情影響，很多政府和民間單位都面臨缺工延宕的情形，蕭美琴肯定彰化暨西島離岸風場在嚴峻挑戰下，不斷展現高度的專業與應變能力，在風場的建設更展現高品質、高效率的成果。此一成果讓她感到與有榮焉，也為臺灣在能源轉型路上帶來更大的信心。

她感謝所有參與的臺灣本土企業及CIP共同合作努力，展現豐碩的建設成績，並催化很多本土產業的轉型。並預告，CIP與中鋼集團正在興建的風場也預計於今年完工，相信會讓潔淨能源供應更加完善與進步，也期盼透過再生能源建設，讓政府的能源轉型2.0政策推動更順利。

賴清德在總統就職演說中曾提及，未來多元的綠能轉型仍是政府重要的施政目標。蕭美琴感謝大家對政府政策的支持，也感謝來自世界各地看好臺灣、投資臺灣的夥伴，讓臺灣產業更具競爭力，並協助臺灣打造淨零的社會及邁向永續的生活，「讓我們一起讓臺灣更好、讓世界更好」。