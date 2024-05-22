簡姓男子去年1月於台北市萬華區犯下殺人未遂案，受監護期間，19日從基隆市某醫院脫逃，流竄雙北地區，逃亡4天，還去大眾廟擲筊，這2天他靠打工一天1400過日子，沒想到打工2天，薪水還沒領到就被警方逮捕歸案。

去年1月份，一名簡姓男子於台北市萬華區犯下殺人未遂案，19日上午，簡男從基隆市某醫院脫逃，基隆警方連日全力調閱上百支監視器，發現簡男搭國道客運至台北市，在南京東路三民路口下車後不知去向。

新北市警方已在今（22）日晚間19時30分在新莊區雙鳳路一處公寓大廈緝獲簡姓逃犯。（圖／警方提供）

過程中，簡男曾現蹤松山區、西門町、北車、龍山寺、捷運新埔站，造成人心惶惶。

新北市警察局今下午2時44分接獲基隆市刑大通報，掌握到簡男20日上午11時，從北市搭乘捷運於板橋新埔捷運站下車。接獲通報後立即啟動鷹眼小組。

新北警方今公布簡男當日影像，他身穿藍色格子襯衫，內著白色T恤，下半身則穿牛仔褲，帶著眼鏡及口罩，蓄平頭。

新北市警察局說，調閱監視器發現，簡男20日於捷運站下車後即搭乘公車，往新莊方向離開。今（22日）晚間19時30分許，接獲民眾通報，簡嫌疑似要到新北市新莊區某大樓打臨時工，因此立即出動將簡逮捕歸案。

據了解，簡男身上沒有太多錢，因此無法找旅館住宿或買食物，簡男使用假名「簡信宏」應徵，沿路找臨時工想賺錢，但未被僱用。

簡男20日到新莊地藏庵擲筊擲，然後在新莊找到工作，21、22日2天在新莊、林口工地打工，一天1400，還沒領到錢，22日晚間7時30分外出倒垃圾時，被埋伏警力抓到。