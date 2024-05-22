南投縣政府22日舉行「2024南投星空季」宣傳記者會，南投縣長許淑華與賓共襄盛舉。（楊靜茹攝）

南投縣政府22日舉行「2024南投星空季」宣傳記者會，南投縣長許淑華與活動吉祥物「可愛大王」一同現身，宣布系列活動25日登場，今年度主打「森星療癒夜」，結合產業與文化，推出各項天文科普和觀星導覽等體驗，還有5場星空主題音樂晚會，邀遊客來觀星聽音樂。

合歡山於2019年獲國際暗天協會認證通過，成為台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園，縣府舉行南投星空季，今年以「森星療癒夜」為主軸，串連境內觀星據點推出系列活動，包括八卦山保安林生態導覽、南投陶DIY、森林茶席、頌缽音療、神秘占星等，另有天文科普類闖關活動與觀星導覽。

清境農場出席南投星空季推展觀光，南投縣長許淑華戴紅色牛仔帽邀遊客到清境看綿羊觀星，9月21日縣府將在青青草原舉行星空下交響樂。（楊靜茹攝）

許淑華22日主持南投星空季宣傳記者會，南投縣議員林憶如、林儒暘及南投市長張嘉哲等來賓共襄盛舉，宣布星空季登場，推出各項天文科普和觀星導覽等體驗，將舉行5場星空主題音樂晚會。

2024南投星空季將推出各項天文科普和觀星導覽等體驗，還有5場星空主題音樂晚會。（楊靜茹攝）

縣府指出，25日由星月童話晚會打頭陣，玉山星空音樂會首度移師日月潭，將於6月15日晚間登場。暑假在避暑勝地溪頭舉行「森星療癒茶席晚會」，除了森林茶席，還有頌缽音療。9月21日可至清境農場青青草原參加「星空下的交響樂」，10月12日在東埔溫泉廣場舉行的「美麗星世界」壓軸，將有神祕的占星體驗搭配浪漫音樂會。

觀光處長陳志賢表示，2024南投星空季除了精彩可期的主題音樂晚會，也將在臉書粉絲頁「樂旅南投」推出「星空代言人」社群拍照打卡活動，民眾25日起於南投任一處觀星景點拍照、上傳並說明，就有機會抽中星空投影燈、天文望遠鏡等天文好禮。