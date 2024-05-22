立法院國會改革法案24日續審。由於院會是「五二一次會」，因此本週五將是全新一次院會，為避免民進黨案海攻勢，國民黨團總召傅崐萁今天傍晚7時自己率先到議場排隊，並號召自願的藍委參加，未強制藍委今晚一定要來排隊，稍晚則改由國民黨書記長洪孟楷、立委牛煦庭等交棒排隊；另外國民黨也發出開會通知，將在明日12時30分召開黨團大會研商重大法案。

傅崐萁受訪表示，「今天我先在這裡排隊，號召同志過來，今天不強制」，國會改革是全民的期待，全世界哪個國家不希望政治更清明、更陽光，昨天很多國會改革表決版本，都是民進黨當年提出過的法案，司法委員會也是從早審到傍晚，「民進黨一來就在罵人」，民進黨總召柯建銘來委員會一直在講30年的事，根本不認真討論。

傅崐萁說，民進黨還企圖摧毀立法院長韓國瑜公信力，不少綠委在院會對韓國瑜潑水、丟東西，「這些綠委都可以得金像獎了！」國民黨絕對不低頭，周五繼續審查國會改革法案。

傅崐萁強調，審查過程非常清楚，立法院沒辦法黑箱，委員會審查都是公開的，任何時間都可以上網回溯，都很清楚。呼籲民進黨一起把國會改革通過，從頭到尾都沒有黑箱，立委、部會首長都有空間闡述。但是民進黨盡力杯葛，提散會動議等，一個遲到的學生要全班同學等你是不應該的。

釋憲部分，傅崐萁呼籲柯建銘，雖然民進黨可以動員5萬人來立法院，幫柯建銘個人、或政黨造勢助威，但沒有辦法對抗2300萬人的期盼，這不是一個人的武林。傅崐萁表示，他尊重執政黨發揮該有的權利，要提覆議或釋憲都尊重，但請民進黨尊重全國人民、尊重議場秩序。

至於柯建銘專訪提到，沒有合憲前，賴清德總統不會赴立院國情報告，傅崐萁表示，憲法有過很多修正，但立法院是跟世界同步的，所以立法院邀請總統到立法院國情報告，已經有相關法律條文，希望柯建銘，「您畢生都奉獻立法院，請尊重立法院決議」，至於賴清德總統最後做什麼判斷，國民黨都尊重。