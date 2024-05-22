美式賣場好市多販售各種零食甜點，滿足會員們嘴饞時的口腹之慾。一位女子近日發現，好市多上架了一款泰國進口的T牌冷凍可可裹香蕉，她心動買回家開箱後，發現裡面已經切好一塊一塊，口感像是脆皮巧克力搭配熟軟香蕉，外脆內軟、香甜好吃，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛直呼很罪惡，不過也有不少人笑說外觀像是排泄物。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，她在好市多發現泰國進口的T牌冷凍可可裹香蕉，一盒售價359元，心動的她買了一盒回家嘗鮮，廠商並非整條香蕉裹上巧克力，而是切成一塊一塊後再包裹巧克力，一包內有2小盒，「香蕉是很熟的香蕉的味道，軟軟甜甜，巧克力就是脆皮巧克力雪糕的那種感覺」。

對此，許多網友紛紛回應，「這感覺好罪惡好好吃喔」、「巧克力好吃，但覺得香蕉有點酸，整體來說好吃」、「之前看到YT開箱是草莓裹巧克力，沒想到還有香蕉的」、「下一次買給小孩吃看看」。

另外也有不少人認為，原PO的拍照技術有待加強，因為照片中的冷凍可可裹香蕉拍起來像是排泄物，「妳不說我以為，這是哪邊來的大X，這食慾瞬間沒有了」、「妳的拍照技術真的多謝喔！我沒了」、「第一眼被嚇到，想說怎麼這東西應該丟垃圾袋裝怎麼盤子裡」、「我想說奇怪好市多老實說怎麼有大便」。