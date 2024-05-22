烏克蘭武裝部隊本週三（22日）已從阿爾喬莫夫斯克（Artyomovsk，亦稱巴赫穆特）南邊的克列謝耶夫卡（Kleshcheyevka）住民地撤出大部分兵力，重新部署至西北邊的察蘇夫雅（Charsiv Yar），俄羅斯國防部週三（22日）也報告稱，南方作戰集群（Battlegroup Yug）已經控制了位於頓涅茨克人民共和國（DPR）的克列謝耶夫卡，這裡是自巴赫穆特被俄軍攻下後，烏軍無數次反攻所奪回的城鎮，如今再度易手，去年夏季大反攻成果幾乎歸零。

據俄羅斯國防部例行匯報總結：「南方作戰集群部隊積極行動，解放了位於頓涅茨克人民共和國的克列謝耶夫卡。」俄羅斯南方作戰集群另外還在本週一（20日）宣布佔領了尤格集團軍的部隊佔領了，比洛霍里夫卡（Belogorovka）住民地，佔領了更有利的戰術位置和陣地。

此外，俄羅斯中央作戰集群（Battlegroup Tsentr）打擊了頓涅茨克人民共和國內的4個烏克蘭據點，並在另外4個俄軍據點擊退了烏軍7次反攻。俄羅斯北方作戰集群（Battlegroup North）繼續在哈爾科夫地區ru推進並擊退了3次反攻，

俄羅斯第聶伯作戰集群（Battle Group Dneper）週三（22日）擊毀2門美製155公厘M777榴彈炮，一門152公厘MSTA-B姆斯塔河榴彈炮和一門152公厘D-20榴彈炮。

文章來源：Russian Forces Liberate Kleshcheyevka in Donetsk People's Republic
文章來源：Russian Defence Ministry report on the progress of the special military operation (22 May 2024)
文章來源：Russian Defence Ministry report on the progress of the special military operation (20 May 2024)
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