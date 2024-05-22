烏克蘭武裝部隊本週三（22日）已從阿爾喬莫夫斯克（Artyomovsk，亦稱巴赫穆特）南邊的克列謝耶夫卡（Kleshcheyevka）住民地撤出大部分兵力，重新部署至西北邊的察蘇夫雅（Charsiv Yar），俄羅斯國防部週三（22日）也報告稱，南方作戰集群（Battlegroup Yug）已經控制了位於頓涅茨克人民共和國（DPR）的克列謝耶夫卡，這裡是自巴赫穆特被俄軍攻下後，烏軍無數次反攻所奪回的城鎮，如今再度易手，去年夏季大反攻成果幾乎歸零。
據俄羅斯國防部例行匯報總結：「南方作戰集群部隊積極行動，解放了位於頓涅茨克人民共和國的克列謝耶夫卡。」俄羅斯南方作戰集群另外還在本週一（20日）宣布佔領了尤格集團軍的部隊佔領了，比洛霍里夫卡（Belogorovka）住民地，佔領了更有利的戰術位置和陣地。
此外，俄羅斯中央作戰集群（Battlegroup Tsentr）打擊了頓涅茨克人民共和國內的4個烏克蘭據點，並在另外4個俄軍據點擊退了烏軍7次反攻。俄羅斯北方作戰集群（Battlegroup North）繼續在哈爾科夫地區ru推進並擊退了3次反攻，
俄羅斯第聶伯作戰集群（Battle Group Dneper）週三（22日）擊毀2門美製155公厘M777榴彈炮，一門152公厘MSTA-B姆斯塔河榴彈炮和一門152公厘D-20榴彈炮。
文章來源：Russian Defence Ministry report on the progress of the special military operation (22 May 2024)
文章來源：Russian Defence Ministry report on the progress of the special military operation (20 May 2024)
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