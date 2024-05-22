蘇打綠即將於5月30日迎來「蘇打綠日」，今（22日）搶先釋出最新MV〈早點回家（蘇打綠版）〉，並呼籲觀眾29日早點回家打開社群，跟6位團員們一起迎接「蘇打綠日」以及《春．日光（蘇打綠版）》專輯發行，阿福溫馨提醒：「早點回家的人可以等著上線一起直播，但想早點睡覺就不要勉強。」

蘇打綠《早點回家（蘇打綠版）》MV，埋藏許多團員們的難忘回憶，包括馨儀特別取得國際駕照，在日本載著團員遊車河，讓蘇打綠直呼簡直回到學生時代的生活。蘇打綠14年前曾在台東穿著睡衣拍攝MV，此次復刻專輯也特別穿上全新睡衣，走在日光市大街小巷。

蘇打綠推出〈早點回家（蘇打綠版）〉MV。（圖／蘇打綠有限公司提供）

團員分別扮演了不同的采風工作人員，有負責機器控制的家凱，舉BOOM MIC的阿福、以錄音筆收環境音的馨儀、投入於收集特別聲音素材的阿龔、唯一吹奏鍵盤笛的青峰以及自嘲因為重聽所以擔任平面攝影的小威。

蘇打綠推出〈早點回家（蘇打綠版）〉MV。（圖／蘇打綠有限公司提供）

拍MV當天早上天公不做美，突然下起大雨，但當輪到青峰拍攝時，陽光卻突然明媚起來，讓大家驚呼青峰真的是晴天娃娃。而MV也安排馨儀載著團員遊車河，重溫當年由馨儀開車載大家跑通告的時光，團員也爆料：「馨儀其實很想加速，因為女飆仔才是她的本色。」