台中捷運發生砍人事件，幸由乘客們合力壓制嫌犯，不過也引起外界恐慌。多位市議員22日市政總質詢不約而同聚焦中捷，痛批捷運警察20分鐘才趕到、緊急按鈕形同虛設，質疑市府團隊螺絲鬆了。

市政總質詢今天砲聲隆隆，市議員陳俞融怒斥，中捷砍人案發生20分鐘後，捷警才趕到，現場只能由手無寸鐵的乘客與嫌犯搏鬥，在在顯示捷警訓練不足及配備不夠，形同虛設，要求市府積極檢討中捷系統性問題。

陳淑華則說，大家都在討論台中英勇市民制伏歹徒，請問警察在做甚麼？市府團隊螺絲是否鬆了？陳雅惠指出，終身免費搭捷運不是重點，有沒有命搭還是個問題；蕭隆澤表示，緊急按鈕出槌，是天大笑話，公共運輸是要營造安全環境，市府應嚴正看待。

市長盧秀燕指出，針對中捷意外，已請警察局、中捷公司進行檢討，包括一、車廂內的緊急對講機，靈敏度可再提升，誤觸也沒關係，希望能一按接通；第二、加強配置捷運警察人力，讓同仁更快速有效執行勤務，第一時間發揮作用，讓民眾更安心。