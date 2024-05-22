今年早些時候，美國陸軍向中東派出了了4輛安裝在史崔克裝甲車(Stryker IFV)的5萬瓦雷射武器原型機，以測試對抗空中威脅的能力。現在回報陸續傳回，並沒有太多好評，換言之「表現不如預期」。

突破防衛(BreakingDefense)報導，美國陸軍採購負責人道格布希(Doug Bush)表示：「我們發現不同功率等級的定向能量面臨挑戰。5萬瓦雷射武器整合到必須不斷移動的車輛上，遇到很多問題，包括散熱系統、電子設備，以及車輛在戰術環境中的磨耗情況，都降低它的表現。」

這項專案稱為「定向能量機動短程防空」（DE M-SHORAD），是把科德科技(Kord Technologies)研發的5萬瓦級雷射整合到史崔克裝甲車，期望擊落1至3等級的空中無人機、火箭、火砲和迫擊砲，總共生產了4架原型車。

陸軍副參謀長明格斯(James Mingus)將軍表示：「難度比想象中大。5萬瓦雷射器，要打擊在10 公里處的目標，這就需要將光束縮小在1平方公分，並持續投入4千瓦的功率，因為，這就是燒穿四分之一英寸(0.63公分)鋼板所需要的功率。然而，將大光束濃縮到這麼小的明確位置，也意味著任何路徑上的灰塵顆粒，都會遮住並減弱效果。」

道格布希表示，就目前的士兵回報來看，他們沒有給出什麼較好聽的評價。

五角大廈多年來一直在開發這種能量武器，希望能用便宜的辦法擊落無人機。但是它的開發成本不斷增加，其收效卻沒有達到預期水準。

美國陸軍正努力解決明年預算不變的問題，已開始削減一些開發工作，其中雷射武器專案就已經被削減。

雖然行動式的 DE M-SHORAD 表現不佳，但布希表示固定式雷射武器表現則相當良好，包括 20kW 等級的 P-HEL 以及洛克希德馬丁開發的 300kW IFPC-HEL，預期將會採購更多單位。