本月20日是第16任正副總統就職典禮，總統賴清德的演說備受外界關注，他以「打造民主和平繁榮的台灣」為題，自認對兩岸釋出善意。但在演說中，賴清德對兩岸關係重新詮釋，還自稱依我憲法，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，遭批「新兩國論」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉22日就表示，「賴清德總統對兩岸的論述，是台灣歷史上前所未有的強烈，這比蔡英文強硬100倍，100倍以後會出什麼事？我不知道」，引發討論。

吳子嘉22日在網路節目《董事長開講》中表示，「賴清德演講內容分兩部分，一部分是美、中、台三方關係，就是我們國安的部分，賴清德總統對兩岸的論述，是台灣歷史上前所未有的強烈，這比蔡英文強硬100倍」，吳子嘉也擔憂，「100倍以後會出什麼事？我不知道，但我大膽假設，賴清德對中國大陸這次的攻擊或挑釁或主張或論述，我認為是美國人給他的稿，他把他放進去而已」。

吳子嘉接著也提到，「第二部分是談到產業，那是文字的烏托邦，就是他不會實現的，寫了一堆華麗的辭藻」，最後吳子嘉也坦言，「當賴清德在AI的時候，你前一個數位部的部長是唐鳳，怎麼可能唐鳳會突然跳到AI呢？這胡說八道」。