近日有民眾到合點壽司京站店用餐，吃花壽司差點吃到蛞蝓，事發後台北市衛生局稽查要求改善缺失，合點壽司今（22）日則發出道歉聲明，表示蛞蝓來自食材中的紅卷鬚生菜，內部人員清洗紅卷鬚生菜未仔細檢查，師傅製作手卷時也未察覺，事發後該食材商品已下架，將加強內部管理，避免類似事件重演。

合點壽司表示，針對「合點壽司京站店餐點含有蛞蝓」事件，造成長期支持合點壽司的貴賓們不安，本公司再次致上萬分歉意，並在深刻檢討中，合點壽司部分店鋪皆已接受各縣市衛生局稽查，缺失項目均已經在限期內完成改善，未來也將全力配合政府單位稽查。

合點壽司指出，事件經溯源釐清，發現蛞蝓來自食材中的紅卷鬚生菜，生菜使用水耕種植，在內部人員清洗葉菜未仔細檢查，師傅手捲壽司時亦未再次留意食材，故而發生事件，事件發生後，5月19日營業前全台店鋪已經將含有該食材的商品下架，商品部亦在進行食材調整、內部管理檢討，避免類似事件再次發生。

5月18日知悉事件全貌後，對該起事件之最初聲明文於5月19日上午提供媒體報導，期間品牌針對問題商品下架、溯源釐清，避免再次發生，並與用餐顧客取得聯聚、致歉並慰問身心狀況，目前皆在保持聯與關切中。針對部分留言，本公司及全店鋪並未刪除Google任何評論、一切評論皆是我們改善與進步的寶貴意見。

合點壽司表示，除了深切檢討外，亦強化各店清潔、衛生教育與內部管理，避免類似狀況再發生，未來將會更徹底落實食品安全，管控商品品質與加強員工教育訓練。