英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）與駐英國台北代表處代表姚金祥今日以視訊方式簽署了台英有機產品相互承認瞭解備忘錄，進一步強化台英貿易連結，這份備忘錄是英國與台灣相互承認有機標準的第1階段備忘錄，並涵蓋以農作物或家禽家畜為原料的有機加工食品。

英國在台辦事處指出，這是英國和台灣相互承認有機標準的第1階段備忘錄，符合標準的有機產品將能夠進入彼此的市場。此一備忘錄涵蓋以農作物或家禽家畜為原料的有機加工食品。

英國首相對台貿易特使福克納勳爵（Lord Faulkner）表示，在他擔任對台貿易特使期間，很高興看到英國與台灣的雙邊關係越來越緊密，更開心看到雙方在有機生產方面共同邁出了這一步，因為有機生產有助於永續發展和農村發展。有機產品是一個充滿生機的商業領域，英國有機產品市場目前產值已超過30億英鎊，達到歷史新高。

鄧元翰也表示，今天備忘錄的簽署是台英貿易關係又一個重要的里程碑，也是雙方多年努力溝通合作的成果。台灣優質的食品和飲料世界聞名，他在台灣的期間非常喜歡品嚐各式各樣的台灣美食。

鄧元翰提到，英國的食品和飲料產業也非常繁榮，台灣消費者已經非常熟悉英國的飲料產業，而且台灣一直是蘇格蘭威士忌的前5大出口市場之一。這份相互承認瞭解備忘錄將讓台灣消費者有機會享用英國有機餅乾、有機燕麥片和英國有機茶等其他優質產品。

姚金祥則說，去年11月，台灣與英國簽署了《提升貿易夥伴關係》（Enhanced Trade Partnership，ETP），讓雙邊進入新時代。半年後再簽署這份相互承認瞭解備忘錄，不僅有助於產業推廣外銷業務，也為消費者在選購有機產品時提供更多選擇。

姚金祥強調，英國是台灣重要的農產品進口來源。去年英國是台灣第8大進口來源國，也是台灣在歐洲最大的進口來源國。

英國環境、食品與鄉村事務部農業參事Rickie Jennings表示，今天簽署的相互承認瞭解備忘錄將確保英國從事有機生產的農民們可以在台灣宣傳英國產品的有機特色，在不斷成長的有機市場中增加附加價值，期待在台灣的超市貨架上看到從乳製品到零食等應有盡有的英國有機產品。

農業部次長胡忠一指出，英國成為第8個與台灣完成雙邊有機同等性相互承認協議之國家，也是首個與台灣正式締約建立有機農產品貿易夥伴關係的歐洲地區國家。期待未來在此備忘錄之實質運作下，台灣與英國間之有機農產品貿易活動順暢，也增進台灣與英國之農業交流合作。