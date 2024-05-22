立法院昨(21日)續審國會改革相關法案，立院外集結一眾綠營支持者抗議藍白所提版本，散會後還有人喊「民進黨加油」、「謝謝民進黨！」社運作家「漂浪島嶼」直批，如果要將社運窄化成服務特定政黨，不斷雙標，只會讓人看清社運團體變側翼的不堪，很難再感動擠爆數十萬人。一位曾參與十年前318學運的網友直批，太陽花其實是一場讓人失望的騙局，如今上街人數減少，意味著台灣人開始獨立思考，不再輕易受騙。

「十年前，我作為一名大學生熱情參與了太陽花運動，當時有三十萬人走上台灣的街頭，場面壯觀。」一位網友投稿，歷史哥今(22日)在臉書粉專轉貼，該網友直批，「然而，近幾年逐漸發現當年的運動其實是一場秀更是一場騙局，讓我感到震驚和失望。」

該網友提到，當年大學生是憑藉一股熱情，和對自由和民主的追求的堅定。現今521的發起明明擁有更豐沛的資源與媒體支持，資訊傳遞迅速。他痛批，「然而，這些有利條件卻成了某些人操控人民的工具，讓參與者的熱情與信任被利用，背離了我們追求讓台灣更民主與美好的初衷。」

「如今，上街的人數驟減至三萬人（主辦單位聲稱），表面看似公民運動的衰退，但反而這是一種積極現象！」該網友強調，參與者的減少意味著越來越多的台灣人民開始獨立思考，不再輕易受騙。我們的社會正在逐漸覺醒，人們學會了理性分析和拒絕盲從，這正是自由的真正體現。

該網友表示，「這十年的經歷讓我從盲目跟隨轉變為理性清醒，我希望未來的台灣社會能夠更多依靠理性與智慧，實現真正的民主進步，而非民主（進步黨）已死，民主與自由的實現，需要大家每一個人的努力和堅持。」

歷史哥粉專網友留言表示「雖然被人利用，但年輕人反對執政者古今中外皆然，相較現在立院外明擺甘做有權勢者打擊威脅在野黨馬前卒仍理直氣壯的綠色幼蟲們，太陽花青年要高尚得多」、「還好從沒被民進黨騙過」、「當年走上街頭反服貿的年輕人，有幾個真正了解服貿的利弊得失」、「我當初也是支持者，後來發現綠營其實只想奪取政權，太陽花跟現在的抗中保台只不過是工具」、「死忠的還是不少？教育有問題」。