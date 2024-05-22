「資生堂千金」李宓擁有亮麗外型和火辣身材，已經是3寶媽的她，日前又傳出懷上雙胞胎好消息。近日她在520當天曬出在街頭熱舞的影片，雖然已經懷孕5個月，看起來四肢還是十分纖細，她更透露被2名路人搭訕。

李宓在IG曬出熱舞影片，翻跳韓國女團babymonster的歌曲《sheesh》，影片中她穿著黑色細肩帶連身短裙，內搭牛仔熱褲，大秀豐滿上圍和細長美腿，白色雪紡裙擺，巧妙遮住孕肚。李宓跟著音樂擺動，相當有活力，她也熱情表示：「祝大家520快樂，懷孕雙胞胎18周了，肚子好大」。

李宓也透露自己在路邊跳舞半小時，竟然遇到兩個路人跟她搭訕，可見就算懷孕18周，她依舊魅力不減。此外，她也透露去產檢，覺得自己肚子大得很快，做了超音波檢查，發現兩個寶寶都比單胞胎還要大，現在只有18周，但肚子裡的寶寶已經長到21周的大小了，讓她驚訝表示：「也胖得太誇張了吧」，但好在寶寶都很健康。

李宓也透露寶寶的性別也已經可以看得出來了，預計會在本月28號舉辦性別和取名派對，她也邀請粉絲一起來猜看看孩子的性別。事實上，前陣子李宓也因為挑戰搭捷運會不會被讓座，而遭到炎上，對此，她則正面回應：「很多網友愛酸言酸語實在很無聊，但我不會在意的～繼續拍我愛拍的影片、跳我愛跳的舞」。