由於鋒面位於台灣上空，明（23）日各地有機會出現短暫陣雨或局部雷雨，尤其午後降雨較為明顯，東半部地區及西半部山區有機率出現局部大雨。氣象署表示，下周二、下周三（28日、29日）另一波結構較好的鋒面伴隨較強的西南風，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其中西半部有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署指出，明天降雨空檔多，各地有機會出現短暫陣雨或局部雷雨，尤其午後配合熱力作用，降雨較為明顯，東半部地區及西半部山區有局部大雨發生的機率；溫度方面，北部、東北部及東部高溫約26至28度，其他地區在29至32度，沒下雨時感受較為悶熱。

氣象署分析未來天氣變化。（氣象署提供）

周五、周六（24日、25日）鋒面逐漸往北遠離，中部以北、東北部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，周五西半部山區及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率；下周日、下周一（26日、27日）東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，各地暖熱。

下周二、下周三另一結構好的鋒面影響，鋒前伴隨較強的西南風，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。