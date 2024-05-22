苗栗縣政府22日指出，針對竹南科學園區周邊主要道路畫設縣內第3期空氣品質維護區，5月上旬已開始公告，並給予6個月緩衝期，將在11月間執法管制機車及大貨車違反空汙法，縣環保局提醒車輛駕駛人落實配合管制，共同維護山城的空氣清新。

苗栗縣畫設的第1期空氣品質維護區，範圍在苗栗市長春石化周邊區域；第2期在頭份市永貞國小鄰近工業區畫設，去年12月20日公告，今年6月20日將開始執法，取締不合規定的機車、柴油大貨車及大客車等移動汙染源排放。

環保局指出，考量竹南園區人口密集與車輛進出頻繁，且區內有學區，為維護居民及學童健康，因此優先畫設竹南科學園區為空維區，希望能改善區內的空氣品質；第3期空維區管制路段為竹南科學園區主要道路，包括公義路、中華路、科學路、科專七路及科研路框圍區域。

空維區管制對象包括，出廠滿3年以上的柴油大客車、大貨車如未於稽查日前1年內取得排煙檢驗合格紀錄或有效期內的自主管理標章，另外出廠滿5年需定檢的燃油機車未完成當年度排氣檢驗合格，全時段都禁止進入。違規者可處500元到6萬元罰鍰，並得按次處罰至改善。