立法院昨下午繼續處理藍白國會改革相關法案，國民黨團也提出延長開會時間到午夜12時止，而場外抗議群眾也越來越多，約3萬人在院外集結抗議。對此，前立委郭正亮22日就表示，「綠營應該有下達一個指示，就是我們就是和平抗議，所以昨天沒有看到衝撞立法院的鏡頭，這就是劇本本來就寫好了」，引發討論。

郭正亮22日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「昨天圍觀的群眾蠻多的，事實上韓國瑜也有準備好駐衛警拿盾牌，但完全沒有衝突，你認為賴清德那邊沒有打招呼嗎？民進黨立委也沒有煽動，而且昨天他們現場是可以看到直播的，就看到那個重要的法案，一個一個被表決過的，照理講應該會有人鼓譟、衝啊，所以這個就是在演戲」。

郭正亮直言，「因為那些動員的團體，民進黨都是很熟的，一定打過電話」，郭正亮也提到，「事實上昨天韓粉也有人要來，是韓國瑜勸他們不要來、民眾黨也勸大家不要來，喊停是怕衝突，因為到現場真的會打架，你會控制不住，沒必要把事態擴大」。

郭正亮最後認為，「綠營應該有下達一個指示，就是我們就是和平抗議，所以昨天沒有看到衝撞立法院的鏡頭，這就是劇本本來就寫好了，禮拜五還是有人動員，但人不會太多」。