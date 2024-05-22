微信公眾號「北京新聞廣播」22日晚報導，中國疾控中心周報近日發布一項關於手足口病（腸病毒）病毒的調查研究，克沙奇A6型腸病毒已成為導致中國大陸手足口病重症病例的主要病原體。目前與重症手足口病相關的克沙奇病毒A6正在演變，並存在暴發風險。

研究團隊介紹，手足口病是一種主要由多種腸道病毒引起的傳染病，主要影響嬰兒和兒童，症狀通常以發燒、口腔潰瘍和皮疹為主，症狀一般較輕，在7至10天內緩解。然而，部分重症病例可能出現危及生命的神經、呼吸或循環系統併發症。

此前，腸道病毒A71是導致手足口病重症病例的主要病原體。2016年，腸道病毒A71不活化疫苗開始廣泛使用，顯著降低了該病毒導致的手足口病病例的發生率。然而，由於不同腸道病毒血清型之間缺乏交叉保護，導致重症手足口病的病原體多樣性發生了變化。

根據國家手足口病病原體實驗室監測網路，研究團隊調查了中國2012年至2023年間的手足口病重症病例，從中獲得74株克沙奇病毒A6菌株進行分析，並得出結論：克沙奇病毒A6已成為導致中國手足口病重症病例的主要病原體，此外，與重症手足口病相關的該病毒正在演變，並存在暴發的風險。因此，必須加強對重症手足口病的監測。

研究涉及的74例與克沙奇病毒A6相關的手足口病重症病例中，48例為男性，26例為女性；平均年齡約為2歲，其中1歲以下兒童25例，1至5歲兒童26例，5歲以上兒童3例。

研究團隊表示，5歲以下的手足口病重症病例免疫系統不成熟，如果不能得到及時診斷和治療，可能增加易感性，並導致嚴重併發症和潛在的致命後果。因此，開發克沙奇病毒A6疫苗，對預防易感兒童出現重症手足口病至關重要。