國立臺灣海洋大學推展國際學術合作，與越南芽莊大學(Nha Trang University, NTU)維持多年的合作關係，芽莊大學校長Prof. Trang Si Trung更是於5月22日率團拜訪海大，再度簽署合作備忘錄(MOU)，將促成師生交換、組成跨國研究團隊，並共同舉辦國際研討會，在漁業、水產養殖、生物科技、食品技術、海洋科學、海洋工程、造船工程和經濟等各個領域更進一步擴展與深化雙方的合作。

本次合作備忘錄由海大許泰文校長及芽莊大學校長Prof. Trang Si Trung代表簽署，接下來雙方將提供最優惠的條件促成雙方之間學生與教師的交換，提供外籍生獎學金，並成立跨國的合作研究團隊，此外每兩年會共同舉辦國際研討會。海大許泰文校長表示，定期的學術交流將能充分進行知識分享，並探討產學合作的可能性，有助於將學術研究成果轉化為實際應用。並期望該研討會成為聚焦海洋領域的國際學術會議。

芽莊大學（NTU）的前身是1959年在農林學院成立的水產科。經過60多年的發展，該大學已成為漁業領域領先的培訓和研究機構之一，為越南中南部地區、中部高地乃至全國的社會經濟發展做出了不可分割的貢獻。

本次芽莊大學參訪團由校長Prof. Trang Si Trung、副校長Prof. Pham Quoc Hung、國際長Prof. Nguyen The Han、教務長Prof. To Van Phuong、人事主任Dr. Le Viet Phuong、研發長Dr. VU KE NGHIEP以及副國際長Mr. Luong Dinh Duy 組成，並在簽約後參訪水生動物實驗中心與產學營運總中心，深入了解海大在海洋研究創新及與產業結合的成果，也拜會教務處了解線上課程與大學社會責任的合作案。

這次的合作協議簽署，不僅是對過去合作成果的肯定，也是對未來合作前景的展望，將為雙方帶來更多實質成果，並為雙方的學生和教師開闢更廣闊的國際合作與學術研究平台。