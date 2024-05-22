去年1月在台北市萬華區犯下殺人未遂的39歲簡男子，19日上午10時許從基隆市某醫院脫逃後，搭乘客運、公車、捷運，逃亡4天足跡遍步基隆市、台北市與新北市，今(22)日晚間7時30分許於新北市新莊區落網；簡男4天逃亡每次被監視器捕捉到的外面都有些許出入，身上的深色格紋襯衫，有時脫下拿著僅露出白色T恤，有時穿在身上，且簡男還會在不同地點選擇口罩是否戴上，而簡男落網時，不見粗框眼鏡，且戴著黑色口罩，上半身也換成藍色T恤。

19日簡男從基隆某醫院逃脫時，戴著粗框眼鏡，且口罩拉下，上半身穿著胸前有圖案的白T恤，而外面套著一件深色格紋襯衫，行走在路旁。

簡男從基隆某醫院逃脫後，戴著粗框眼鏡，且口罩拉下，上半身穿著胸前有圖案的白T恤，而外面套著一件深色格紋襯衫，行走在路旁。（圖／警方提供）

20日上午7時許，簡男行經北市和平西路三段時，身上的深色格紋襯衫已脫下，上半身胸前有圖案的白T恤，其背部寫著好幾段英文字。（圖／警方提供）

20日上午7時許，簡男行經北市和平西路三段時，身上的深色格紋襯衫已脫下，上半身胸前有圖案的白T恤，其背部寫著好幾段英文字，同(20)日，簡男徒步行走在萬華區時，也可見他上身也是穿白色T恤，下半身是深色長褲，但身上的深色格紋襯衫未拿在手上。

同(20)日上午10時許，簡男行經北市和平西路三段時，行經一旁腳踏車停車格，簡男依舊穿白T恤、深色長褲，且右手上拿著深色的格紋襯衫。

簡男20日徒步行走在萬華區時，也可見他上身也是穿白色T恤，下半身是深色長褲，但不見身上的深色格紋襯衫。（圖／警方提供）

簡男20日上午10時許行經北市和平西路三段時，行經一旁腳踏車停車格，簡男依舊穿白T恤、深色長褲，且右手上拿著深色的格紋襯衫。（圖／警方提供）

同(20)日上午11時許，簡男於板橋捷運新埔站出站，監視器拍下他穿著深色格紋襯衫，裡面是有圖案的白T恤，且戴著粗框眼鏡，以及將口罩戴好戴滿，並且至5號出口等公車時，他脫下深色格紋襯衫等公車。

今(22)日晚間7時30分許，簡男於新北市新莊區雙鳳路一處公寓大廈遭逮，他沒戴著粗框眼鏡，但臉上的黑色口罩被拉在下巴，而上身穿著藍色的T恤，下半身穿著深藍色褲子。

簡男20日上午11時許，於板橋捷運新埔站出站，他穿著深色格紋襯衫，裡面是有圖案的白T恤，且戴著粗框眼鏡，以及將口罩戴好戴滿，並且至5號出口等公車時，他脫下深色格紋襯衫等公車。（圖／警方提供）