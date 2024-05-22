36歲大陸女星劉亦菲出了名從小美到大，過去在《神雕俠侶》中飾演小龍女，古裝扮相散發空靈氣質，獲封「神仙姐姐」，現在是各大精品品牌爭相邀請的對象。近日她飛往義大利參加珠寶品牌活動，機場照大露小蠻腰，立刻登上熱搜。

劉亦菲近日參加完珠寶品牌寶格麗（BULGARI）活動，準備從羅馬前往巴塞羅那機場穿搭曝光，畫面中可見她放下一頭長捲髮，身穿白色T恤搭配牛仔褲，上衣綁帶設計秀出纖細小蠻腰，展現出慵懶鬆弛感。

完美身形比例，立刻以關鍵字「劉亦菲露臍裝」衝上微博熱搜，掀起網友討論留言：「酷帥又青春洋溢」、「簡約清爽又超辣，還得是天仙」、「甜辣天仙上線」、「又美又辣的神仙姐姐，被硬控住了」。

據悉，義大利珠寶品牌寶格麗（BULGARI）近日在羅馬舉辦發表會慶祝140周年，品牌代言人金馬影后舒淇、大陸女星劉亦菲、安海瑟薇（Anne Hathaway）等人皆盛裝出席，現場堪稱神仙比美，話題性十足。