休息12天後重回一軍賽場，統一獅新秀左投林詔恩繳出生涯單場最長投球局數，用86球投6局失1分，率隊以4比2擊敗味全龍，他也拿下本季個人4連勝，獅隊拿下2連勝、龍隊則苦吞3連敗。

林詔恩首局就被第2棒吉力吉撈・鞏冠敲出中外野陽春炮先掉分，但總教練林岳平反而認為這是很好的開局，「因為對方今天打線有特別針對他做攻擊，第一局挨轟後投起來就覺得完全壓制對方打線，不會因為全壘打後是擔心，反而是更冷靜去面對比賽每一個打席。」

接下來5個半局中，林詔恩只再被敲3支安打，雖然在5、6局都面臨2出局三壘有人局面，最終都能力保不失，拿下本季第4勝也獲選單場MVP。

林詔恩表示，開局挨轟主要是因為還沒進入狀況，「只想丟好球而已，沒有想對決，後面心態就做出調整。」他提到，被吉力吉撈狙擊的那球是失投球，「那時想搶好球，沒想到他弟1球就打。」

今天用86球投6局寫下生涯單場最長投球局數，接下來林詔恩也希望再把投球局數拉長，「今天就是投給打者打，沒有想太多。」他也希望能夠把好狀況繼續保持下去。

除了投手有好表現外，打線中也有邱智呈跳出，他在7局上敲出2分炮、本季首轟助隊鎖住勝果。「餅總」指出，昨天邱智呈沒安打、但陳傑憲有3安，今天則是相反，打線互補是好事。

林岳平說：「（邱）智呈目前是球隊裡面得分開罐器，上壘、打回來還是追加分的全壘打都是他，是球隊打線上非常重要的角色。」