在中國建築領域成就斐然的民初才女林徽因，1924年留美賓州大學申請修讀建築系遭拒，理由是部分課程不適合女性，林徽因只能改選美術系讀到畢業，就學期間完成了建築學位必須的大多數課程。賓州大學本月18日特地追授建築學士學位證書給林徽因，表彰她在中國現代建築領域的成就與貢獻，由林徽因的外孫女于葵代表接受。

綜合陸媒《第六聲》（The Sixth Tone）、《環球時報》19日報導，1904年出生於中國浙江杭州的林徽因，1924年赴美國賓州大學留學，她是第一批就讀賓大的中國留學生之一。林徽因最初向美術學院申請主修建築，系方以當時對於女性在深夜不宜與男性一起工作、實地考察能力有所擔憂為由，拒絕她修讀建築系的申請，林徽因只好進入唯一願意收女性學生的美術系。

On the evening of May 18th, local time in the United States, at the graduation ceremony of the University of Pennsylvania Stuart Weitzman School of Design, Lin Huiyin's granddaughter, Yu Kui, accepted the long-delayed degree certificate on behalf of Lin Huiyin from the dean of… pic.twitter.com/TZBPIsARUF — Hola Fujian (@HolaFujian) May 19, 2024

1927年林徽因從賓大畢業，獲得美術學士學位，但在留學2年半期間，她把建築學士學位需要的絕大部分課程都修完了，包括設計理論、繪畫與建築史等等，只有一門課她沒修，那就是不開放女學生修習的繪畫課，因為課堂有男人擔任素描模特兒。林徽因的學業成績比大多數男生還要優異，還擔任建築設計課程的助教。

林徽因學成返國後與夫婿梁思成在中國各地旅行，在戰亂與疾病的折磨之中，她為各地建築留下記錄並參與許多古建築保護，她是中國第一位女性建築學家，參與建築教育、建築設計工作。林徽音與梁思成一起進入賓大留學，梁思成拿到建築學位。他的著作《中國建築史》有關遼、宋時期建築的多數內容，均由林徽因執筆。林徽因在寫作領域也頗富成就，1928年在加拿大與梁思成結婚，1955年因肺結核病逝北京。

China's pioneer female architect Lin Huiyin was awarded her long overdue Bachelor of Architecture degree by the Stuart Weitzman School of the University of Pennsylvania (UPenn) on May 18. #ChineseStory pic.twitter.com/fEyXWD7j9m — Beijing Evening News (@BeijingEvening) May 19, 2024

賓大建築系一直到1934年才首度招收女學生。2024年距離林徽因入學賓大屆滿100年，校方去年10月決定在今年5月的畢業典禮追授建築學士文憑給林徽因。賓大魏茲曼設計學院（Stuart Weitzman School of Design，美術學院前身）院長史丹納去年10月接受《賓夕法尼亞日報》訪問時說明，系所記錄顯示，林徽因當年的確有意進入建築系、成為建築師，她的學業成就很出色。學院深入調查發現，當年林徽音拿不到建築學士學位，只因為她是女性。這是不對的，如今我們有機會糾正這一點。」

史丹納（Frederick Steiner）表示：「當年所有來自中國的男學生均獲得全額獎學金，林徽因只領到半額，她是唯一的女性，也是唯一一位未獲允許取得建築學位的學生，然而她其實等同已拿到了學位。」賓大稱讚林徽因是「現代中國第一位也是最出名的女性建築師」。