在中國建築領域成就斐然的民初才女林徽因，1924年留美賓州大學申請修讀建築系遭拒，理由是部分課程不適合女性，林徽因只能改選美術系讀到畢業，就學期間完成了建築學位必須的大多數課程。賓州大學本月18日特地追授建築學士學位證書給林徽因，表彰她在中國現代建築領域的成就與貢獻，由林徽因的外孫女于葵代表接受。
綜合陸媒《第六聲》（The Sixth Tone）、《環球時報》19日報導，1904年出生於中國浙江杭州的林徽因，1924年赴美國賓州大學留學，她是第一批就讀賓大的中國留學生之一。林徽因最初向美術學院申請主修建築，系方以當時對於女性在深夜不宜與男性一起工作、實地考察能力有所擔憂為由，拒絕她修讀建築系的申請，林徽因只好進入唯一願意收女性學生的美術系。
1927年林徽因從賓大畢業，獲得美術學士學位，但在留學2年半期間，她把建築學士學位需要的絕大部分課程都修完了，包括設計理論、繪畫與建築史等等，只有一門課她沒修，那就是不開放女學生修習的繪畫課，因為課堂有男人擔任素描模特兒。林徽因的學業成績比大多數男生還要優異，還擔任建築設計課程的助教。
林徽因學成返國後與夫婿梁思成在中國各地旅行，在戰亂與疾病的折磨之中，她為各地建築留下記錄並參與許多古建築保護，她是中國第一位女性建築學家，參與建築教育、建築設計工作。林徽音與梁思成一起進入賓大留學，梁思成拿到建築學位。他的著作《中國建築史》有關遼、宋時期建築的多數內容，均由林徽因執筆。林徽因在寫作領域也頗富成就，1928年在加拿大與梁思成結婚，1955年因肺結核病逝北京。
賓大建築系一直到1934年才首度招收女學生。2024年距離林徽因入學賓大屆滿100年，校方去年10月決定在今年5月的畢業典禮追授建築學士文憑給林徽因。賓大魏茲曼設計學院（Stuart Weitzman School of Design，美術學院前身）院長史丹納去年10月接受《賓夕法尼亞日報》訪問時說明，系所記錄顯示，林徽因當年的確有意進入建築系、成為建築師，她的學業成就很出色。學院深入調查發現，當年林徽音拿不到建築學士學位，只因為她是女性。這是不對的，如今我們有機會糾正這一點。」
史丹納（Frederick Steiner）表示：「當年所有來自中國的男學生均獲得全額獎學金，林徽因只領到半額，她是唯一的女性，也是唯一一位未獲允許取得建築學位的學生，然而她其實等同已拿到了學位。」賓大稱讚林徽因是「現代中國第一位也是最出名的女性建築師」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。