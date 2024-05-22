賴清德520就職演說，對兩岸關係重新詮釋，並稱依照憲法，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。前立委郭正亮認為，賴清德看準中共近期不會打台灣，因為沒有真正發生戰爭，所以國民黨、民眾黨下次選舉就會有點尷尬，包括2026年跟2028年，這就是賴清德打的算盤。

郭正亮22日在《下班瀚你聊》節目中表示， 前總統蔡英文在兩岸的定位上是務實派，不是衝組，可是其他議題上則有相當的意識形態。賴清德剛好倒過來，他對兩岸定位，有很強的意識形態，其他可以靈活處理。

主持人黃暐瀚問到，如果中國大陸未來4年什麼事都沒做，那就坐實了實質的兩國狀態？郭正亮接著表示，賴清德在實質兩國也沒有坐實，因為他沒有承認。主要是他選舉就坐實了，到了2028年，賴清德可能就會說，也沒事，有人就說會戰爭什麼的，在那邊嚇唬人，用戰爭恐嚇牌，這樣國民黨、民眾黨就破功了，是這部分坐實了，但兩岸並沒有坐實，沒有承認就是沒有坐實。

郭正亮覺得，中國大陸只是還沒準備好，還是會選時間搥賴清德，因為中國大陸從頭到尾都在罵他，包括外交、有經濟的各種作為，所以對他是不滿的。但是因為沒有真正發生大戰，所以國民黨、民眾黨下次選舉就會有點尷尬，包括2026年、2028年，這就是賴清德打的算盤。黃暐瀚問到，「你的意思是國民黨和民眾黨就不好選？」郭正亮回應說，「當然」。