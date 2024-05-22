澎湃新聞22日報導，上海張江機器人谷有個特別實驗室。不生產機器人，但「谷」裡很多機器人乃至機器人組件、技術，都在這裡彙聚。上海市委網信辦、上海市科技工作黨委指出，上海已搭建機器人智慧分級分類體系，不僅完善上海機器人產業「鏈式發展」，也策源新質生產力騰飛。

澎湃新聞報導，機器臂、機器狗、軟體機器人、人形機器人……在張江機器人谷，越來越細分的機器人，讓人目不暇給。該「谷」地處張江科學城核心區域，以人形機器人為核心，以醫療機器人、工業機器人、服務機器人為重點，以機器人關鍵零組件、機器人關鍵控制軟體為突破。

目前，園區正在全力推動機器人產業「鏈式發展」，布局開源創新生態、搭建關鍵環節功能平台、加快產業鏈核心技術攻關，集聚高能級項目，打造世界級機器人產業集群、構建全球領先的機器人產業生態和創新生態。

2023年12月29日，在浦東新區支持下，上海電器科學研究所（集團）有限公司、上海機器人產業技術研究院發起組建了大陸國家機器人檢測與評定中心（總部）浦東分中心，並在張江機器人谷成立機器人智慧等級標準驗證與檢測評價實驗室（實驗室）。

「簡單說，我們聯合機器人研發前沿企業，做機器人標準化的制定以及分級分類工作。」上海機器人產業技術研究院副院長田勁松坦言，「智慧型機器人行業發展日新月異，如果不進行標準化，將來不同客戶提出不同需求，怎麼滿足？這也是機器人大規模商業應用的基礎。」

「實驗室將立足成為中國機器人智慧化評價策源地，持續聚焦機器人智慧化評價及標準，全方位賦能智慧型機器人產業，為上海乃至全中國智慧型機器人產業發展貢獻力量。」田勁松表示，具體而言，實驗室聚焦機器人智慧化水準，以機器人智慧等級標準制修訂為抓手，從技術、測試方法、實驗室3個面向，構建演算法測試、實物測試、模擬測試以及現場測試4個層級的測試能力，創建自有、聯合、共用3種實驗室運營模式，力爭打造大陸一流機器人智慧等級評價中心。

同時，構建集數據、訓練、測試、身分確認等功能為一體的智慧人形機器人數位化平台，賦能機器人產業上下游企業，助力浦東新區機器人產業集聚，推動上海市形成智慧型機器人產業新高地，助推機器人產業高品質發展。

據悉，上述實驗室已分別與通用人形機器人、服務機器人、協作機器人、工業機器人及應用場景企業達成戰略合作。比如，傅立葉機器人是從張江機器人谷孵化而出的優秀智慧型機器人企業，其研發的康復機器人、人形機器人受到廣泛關注。目前，實驗室已聯合傅立葉，開展標準的制修訂工作，並展開機器人智慧等級的評價工作。