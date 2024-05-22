簡男22日晚間9時許由基隆市警局派員帶回歸案。（張鎧乙攝）

39歲男子簡郁紘，去年1月隨機攻擊女子，險些造成對方喪命，法官依犯殺人未遂罪判他3年徒刑；簡男原本在基隆某精神醫院監護，19日上午他在放風時逃跑，下午搭公車在台北市松山區下車；據悉，簡男20日上午搭乘捷運來到板橋新埔站，並到新莊地藏庵拜拜，之後就在新莊、林口附近打零工，22日傍晚7時許，簡男出門倒垃圾被警方緝獲。

簡男脫逃2天，基隆市才在21日下午通知全台警方，雙北市警局通令各分局及刑事警察大隊，配合基隆市刑大及刑事局等單位展開查緝行動。為此，雙北在22日宣布暫停開放校園。

據了解，簡姓男子一路上換了3套衣服，企圖躲避查緝，簡男20日上午11時許自捷運龍山寺站上車到板橋新埔捷運站後，改搭公車到新莊地藏庵求平安但擲無筊，21日開始在新莊、林口一帶的工地做粗工，警方掌握簡男這2天住在雙鳳路上的員工宿舍，跟其他工人一同睡在4人的通舖，犯嫌22日晚間7時許外出倒垃圾時，被埋伏警力抓個正著，同宿舍的同事感到非常意外，在屋內搜出簡男換洗的衣物，22日晚間9時許由基隆市警局派員將簡男帶回歸案。

新北市警局表示，此案出動日前偵辦「三重滅門案」的鷹眼隊，由「鷹眼神探」石春吉帶隊調閱監視器，發現簡男行蹤，而簡男是用假名「簡信宏」應徵日薪1400元的工地粗工，還沒領到錢就被抓，老闆表示毫不知情。