中國大陸外交部發言人汪文斌22日主持例行記者會，有記者提問，菲律賓總統上周末表示，計畫調查菲國一海軍將領與中國駐馬尼拉某外交官，在解決南海問題達成某些協定對話錄音一事。在菲律賓國會聽證會上，該名將領否認就此事與中國達成任何協議，中國外交部對此有何評論？中國外交部發言人汪文斌表示，菲方出爾反爾，倒打一耙，恰恰證明，在仁愛礁問題上心虛膽怯。

汪文斌指出，無論是中菲之間就妥善管控南海局勢達成的「君子協定」、內部諒解、還是「新模式」，時間線都清晰明確，事實板上釘釘，證據確鑿無疑，誰也抵賴不了。

他表示，菲方將有關當事人解職，恰恰說明中菲曾就管控仁愛礁局勢達成過共識。菲方出爾反爾，倒打一耙，恰恰證明其在仁愛礁問題上心虛了、膽怯了，也證明菲方是背信棄義，侵權挑釁的一方。

汪文斌稱，中方再次敦促菲方遵守達成的協定和諒解，遵守《南海各方行為宣言》的規定，尊重地區國家維護南海和平穩定的共同意志，而不是加劇地區局勢緊張。