公平會22日委員會議通過一宗關鍵字廣告的錯誤使用案，認定業者作為影響交易秩序，並祭以罰鍰。

公平會呼籲，廣告主刊登關鍵字廣告，應先檢視注意廣告文案整體呈現方式，是否包含競爭事業的品牌名稱、而有使人誤認的可能，如果真有此情形存在，應避免使用，否則將有違反公平交易法規定之虞。

公平會22日指出，華美珠寶有限公司不當使用競爭事業的營業表徵作為關鍵字廣告，整體觀察易使人誤以為兩者具有一定關係的效果，以增加自身網站到訪及成立交易之機會，為榨取他人努力成果之顯失公平行為，且足以影響交易秩序，違反公平交易法第25條規定，處10萬元罰鍰。

華美公司被公平會調查發現111年8月25日～9月7日，及112年1月6日～2月6日，分別使用「amc鑽石」及「amc鑽戒」作為關鍵字廣告，導致網路使用者於Google網站搜尋「AMC鑽石」時，其結果呈現「amc鑽戒-A＆J Collection 亞爵鑽石-預約制」及「amc鑽戒-鑽石婚戒、對戒不再撞衫撞首飾，自由選配不同形狀的主鑽，搭配A＆J 獨家鑽戒」等廣告內容，整體呈現方式，容易使人誤認「AMC」與「A＆J Collection 亞爵」2個品牌屬同一來源或同系列商品，增加華美公司亞爵鑽石網站被到訪及成立交易之機會，同時減損AMC品牌名稱所蘊含之經濟利益。

此案扼要說法，是業者使用競爭事業的品牌表徵，作為關鍵字廣告，實際上已造成消費者的誤認，違反公平交易法第25條規定，公平會因此祭出裁罰。