美國總統大選即將登場；美國前國務卿蓬佩奧21日新書發表會中表示，美國對台灣的承諾，不僅是在道德上，更是基於許多的自身利益。蓬佩奧表示不論大選結果如何，台灣應對美國有信心，若中國大陸犯台，美國一定到（We will be there）。對次，前海軍艦長呂禮詩22日就分享了中國大陸戰區部隊的編制，同時疑惑，「眼到、口到、心到，人到不到？人不會到的，而且到了，來不來得及？這是另外一個問題」，引發討論。

呂禮詩22日在政論節目《新聞大白話》中表示，「美國前國務卿蓬佩奧說，台灣對美國一定要有信心，如果中國大陸犯台，美國一定到」。呂禮詩質疑，「眼到、口到、心到，人到不到？人不會到的，而且到了，來不來得及？這是另外一個問題」。呂禮詩提到，「解放軍在東南各個機場裡面，有空防橋頭堡的只有水門機場，水門機場距離台北市上空只有246公里，如果以1馬赫飛行的話，12分鐘就到了」。

呂禮詩直言，「中國大陸北部戰區的部隊已經進到東部戰區訓練，意思是未來如果要進行武統，是各戰區輪換，其實中部、西部都有類似這些證據」，呂禮詩接著說，「而美國的航母他們從美國西岸，無論是聖地牙哥、布雷默頓這兩個軍港，到西太平洋大概要幾天？」

最後呂禮詩指出，「林肯號花了21天、尼米茲號花了46天、卡爾文森號花了27天，意思是如果我們台灣真的遭遇到武統，美國要到，是20天以後才看得到」。