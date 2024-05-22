立法院院會21日續審國會改革草案，由於民進黨使出拖延戰術，並號召場外動員，韓國瑜也為了主持院會，在議場後方會適度進行安全管制，外界卻解讀為不排除動用警察權。對此，前立委郭正亮22日就表示，「韓國瑜這次真的是軟硬都做到位，真的是非常成功」，引發討論。

郭正亮22日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「韓國瑜做了幾個非常英明的決定，第一個就是不再清點人數，因為這一招柯建銘以前就搞過，清點人數比較花時間，人家羅智強也準備好了，民進黨再說，就說柯建銘什麼時候幹過這招；第二個就是採取舉手表決，還有另外一個是限制發言人數，這些事情都是院長可以裁決的」。

郭正亮也提到，「基本上現在大部分條文二讀都過了，這週五三讀一定過的，所以韓國瑜也做了一個英明的裁示，就是韓國瑜有條件的動用警察權，如果我的休息室到議場的距離被人家圍堵，警察可以予以排除」，郭正亮最後認為，「韓國瑜這次真的是軟硬都做到位，真的是非常成功」。