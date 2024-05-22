澎湃新聞報導，再打「虎」！中央紀委國家監委網站22日發布消息稱，海南省人大常委會黨組副書記、副主任劉星泰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。他是7天內被查的第4名中共中央任免的領導幹部（中管幹部）。今年前5個月不到，已有27名中管省部級幹部落馬。

劉星泰出生於1963年1月，山東利津人，曾任山東省委組織部副部長、山東省機構編制委員會辦公室主任等職，2015年擔任山東日照市長，2016年出任日照市委書記。

2018年1月，劉星泰跨省升任海南副省長，負責人力資源社會保障、國有資產監管及企業改革、工商管理、品質技術監督、食品藥品監管、政務服務等方面工作。隨後在2018年7月，劉星泰出任海南省委常委，同年8月起任海南省委常委、省委政法委書記。

2022年1月，劉星泰當選海南省人大常委會副主任。

此番劉星泰宣告落馬後，今年前5個月內已有27名中管幹部先後被查。

其中在5月16日到5月22日這7天內，先後有中國農業銀行前黨委委員、副行長樓文龍，農業農村部黨組書記、部長唐仁健，江蘇省政協黨組成員、副主席王昊以及劉星泰4人宣告被查。