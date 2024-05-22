CIP區域總裁許乃文談到風場建置成本，可能未來5到年內都會居高不下，原因在於歐洲風場建置爆量。(王玉樹攝)

離岸風電第3階段第2期(俗稱3之2)選商6月要出爐，政府設定2028、2029年要完工。但主力離岸風電開發商認為，受限歐洲開發容量暴增，原物料成本4到5年內下不來，建置面臨搶人搶船搶物料，3之2完工併網日期勢必得往後延。

離岸3之2期共釋出3.6GW(360萬瓩)容量，目前有6家開發商、8風場申請，預計6月上旬公布中選名單，得標者需於2028、2029年併網，經濟部能源署會給予1年展延寬限。

但哥本哈根基礎建設基金(CIP)區域總裁許乃文22日表示，離岸3之1通案已展延一年，那3 之2勢必也要展延併網時間，可能要看2030年(延2年)，甚至2031年(延3年)。

這兩年開發成本節節高升，讓風電商苦不堪言。許乃文還預期，這樣的高成本會持續4、5年，可能到2028、2029都還是高的。原因在歐洲需求爆量， 如丹麥、德國等很多裝置容量合約，船留在當地方便，來亞洲反而會有新挑戰 。所以她評估，原物料成本不可能短時間下來，至少會維持4到5年。但過了這段時間，它們是就懷抱著樂觀。

不過也因此，3之2期面臨跟全世界搶人、搶船、搶物料，勢必排擠到工期。許乃文強調，同時還要盤點國內供應鏈能量，比如它們3之1下單的供應商，要去跟他買3之2，可能會被說不行，因為前面的還沒做完。因此未來CIP在跟政府簽行政契約前，一定會好好把併網時間釐清。

也由於成本幾年內都下不來，勢必得靠與企業簽CPPA(企業購售電合約)拿到好價格。對此許乃文以「蠻好的 」形容洽談狀況，說已經有產業買主願意買，受限簽保密協議不方便說價格，但會好過彰芳西島。至於企業為何願出高價？她說因為它們會把以後通膨物價、調整電費算進去，算算現在一買25年，就非常便宜。

CIP的終端用戶，就是所謂的CBAM(歐盟碳邊境稅)範疇一那些難減排的企業。 比如鋼構 、肥料、石化 、運輸。許乃文說這些終端客戶，CIP都有找到合作的夥伴。

但找到穩定客戶還不夠，她認為，離岸風電發展上還有一個地方要突破，就是融資。政府要推綠電信保機制，它們的供應商會啟動，但也拜託官股行庫加入，讓融資越順利。

至於往深海走的下階段浮動式風場，能源署預計第3季公布浮動風場示範計畫，會仿效二期提供20年躉購費率，加上額外補貼，以吸引開發商。

許乃文表示，CIP大概還有4個GW容量，位在苗栗、新竹很遠外海可推。但這塊都還在嘗試階段， 那個費率可能會很高， 搞不好(每度)都10塊以上。對此公司會提供更多財務成本資料，給主管機關制定參考。