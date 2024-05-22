女星許維恩2021年與男星王家梁結婚，去（2023）年迎來寶貝女兒「忒忒」，她經常透過幫女兒創立的社群分享親子日常，而她21日上傳女兒指著家中某處不斷說話的影片，但家裡根本沒有別人，讓她坦言很害怕，立刻引起網友討論。

許維恩21日在社群曬出王家梁餵女兒吃飯的影片，只見女兒吃到一半，突然指著家中某處不斷說話，彷彿是要說那裡有什麼，但許維恩顯然聽不懂女兒在講的話，也害怕表示：「明明家裡就我們三個人……我死不拍忒忒指的方向，會怕好嗎？」

許維恩曝女兒恐怖行徑她嚇傻。（圖／IG@sharon701111）

影片曝光後，女兒說話的模樣引起網友討論，「她說：看在這裡…在這裡…這裡」、「她真的講很多耶 一連串」、「電視機電視機…還說了一聲謝謝」、「譯：爸爸都不穿衣服在那邊晃來晃去」、「可愛忒忒的丫丫語言有點難懂」、「可愛的忒忒是不是看到什麼不該看到的東西了，有點毛毛的」。

而影片中的許維恩雖然聽不懂女兒在講什麼，但仍盡力跟女兒溝通，兩人雞同鴨講的景象也讓網友笑翻，「忒忒會跟媽媽聊天了」、「你很會跟她聊天」、「以後口才很好，有唇珠」、「以後你們一定很有話聊」、「媽咪好配合」。