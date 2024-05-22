立法院會進行國會改革法案議程，爆發朝野激烈攻防，幾度上演全武行。綠營喊出的訴求之一為「沒有討論、沒有民主」。綠營議員還在台北市議會以此質疑台北市長蔣萬安，蔣萬安則回應強調，這次法案，程序上有召開專案報告，有3場公聽會、有協商。過去他當立委時，曾實際參與審查勞基法一例一休，當時法條唸完直送出委員會，直接二三讀，委員會是民進黨當召委，沒有任何實質討論，沒有辦公聽會。打臉綠營。

「國會改革沒有討論、不是民主？下面的主角是哪一黨？」名嘴歷史哥李易修22日在臉書發文指出，4/15審查會提44次散會動議；4/18審查會的時候消失3小時的主席；院長主持之政黨協商會議中，冗長發言又插嘴，對其他政黨代表人身攻擊；院會時以暴力行動、案海戰術、每案都重複表決杯葛議事進行；院會時連自己版本的提案都反對，不斷提出散會動議。

歷史哥直酸，如果覺得上面每一項有想要與人「討論」的樣子，那恭喜你獲得「民進黨式民主」勳章一枚，「沒有民進黨要的討論，不是民主！」

政客爽則做圖提到，民進黨議員在台北市議會質疑國民黨在立法院都不願討論，蔣萬安回應強調：「過去有八年剛好我在立法院，勞基法一例一休，我實際參與審查。當時法條唸完，直送出委員會，直接二三讀，委員會是民進黨當召委，沒有任何實質討論，沒有辦公聽會！」

蔣萬安直言，但這次法案，程序上有召開專案報告，有3場公聽會、有協商。政客爽也直呼，這打臉了所有在質疑現在立法院黑箱、不民主的人。

政客爽也PO出過去民進黨前瞻條例鴨霸直接送院會的哏圖。網友表示「神棍的民主才是民主，都民進黨作主才是民主」、「現在已經變成民進黨贊成的叫民主，民進黨反對的都不是民主」、「黨的民主就是只能以民進黨為主，民進黨作主」、「被洗腦的那群人只選擇相信自己的主子」。