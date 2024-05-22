女星大元（林艾璇）靠著亮眼外表加上和火辣身材成功擄獲不少粉絲，曾是女團「Popu Lady」一員，在戲劇領域也有亮眼表現。一直給人鄰家甜美形象的她，近日罕見動怒，怒斥：「邊走邊抽菸的人真的好自私」，但自己也不敢上前阻止，好奇詢問粉絲，如果遇到「會去阻止嗎？」

大元在Threads分享自己在街上遇到的遭心事，她無奈表示：「走邊抽菸的人真的好自私！為何走在你後面的人，還要聞你吐出來的廢煙...」不過，大元也坦言自己雖然很生氣，但是也不敢去阻止對方，覺得自己就是個「俗辣」，她也好奇詢問網友遇到會去阻止嗎？有網友留言表示：「以後懷孕有小孩會更氣」，大元則說：「對！我都在想孕婦小孩怎麼辦！」

不少網友都認同表示：「之前騎車在等紅燈的時候，也是有人在抽菸，我的手就一直揮一直揮把煙散開，然後那個大叔就把菸熄了」、「我會在他旁邊大聲咳嗽」、「他如果回頭看到你是大元，應該直接熄煙了」、「還有在公園或運動場抽菸的」、「不敢，但我會直接崩潰，一直用手或是手上有什麼東西拿來搧，超級討厭抽菸，真的不懂抽菸到底哪裡好，戴口罩又吸到煙味我會整個大爆走，是怎樣我們是你的人體空氣清淨機嗎！」、「如果是在不違法的場合抽，只能快步往前走，不會說什麼」。

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