昨(21)日上午11時許台中捷運發生一起隨機殺人事件，有位20歲洪姓男子持3把刀衝攻擊乘客，有位許姓男子「長髮哥」，在阻止洪男攻擊時，遭到從其他車廂來支援的「雨傘哥」誤傷，被戳的許男便趕緊對「雨傘哥」制止喊著「不是我」，「雨傘哥」才意識到誤傷友軍；對此，許男也表示「他(雨傘哥)想幫忙有心很好，我也不太覺得痛，只是覺得滿好笑的」。

許姓男子「長髮哥」也還原事發當嚇，他提到洪男亮刀後，一開始也相當無助，直到位大哥帶頭，並認為「大家都一起幫忙我覺得很棒！」，不過，過程中「雨傘哥」從其他車廂來支援，雖誤傷友軍一直用雨傘戳他，但當時他和「雨傘哥」強調2次自己並非兇嫌，此時，「雨傘哥」才反應過來，對此，他也感謝與「雨傘哥」的好心幫忙，被雨傘戳到也不覺得痛「僅覺得滿好笑的」。

中捷車廂發生洪男隨機殺人當下時，有16位見義勇為的乘客，可獲得終身免費搭乘中捷的獎勵，因此，就有網友認為其中拿著雨傘的「雨傘哥」賺到了，然而，有網友在「PTT」上以「雨傘男其實救了長髮男一命？」為題發「圖文」分析指出，當時長髮哥處於下風，後來洪男和雨傘哥對到眼，暫時停止攻擊，這時候長髮哥才有機會趁隙拉開與洪男的距離。

網友也表示，雨傘哥將雨傘突然打在長髮哥身上，洪男也被此舉嚇到退了數步，而洪男也找到地上的刀想撿取，此時長髮哥也發現衝上去搶，兩人再度發生扭打狀況，但因為洪男友持刀的優勢，長髮哥只好先往後退脫離，最後在眾人一擁而上，將洪男壓制再讓前來的警方逮捕人。

網友也認為，若沒有雨傘哥的「古靈精怪傘」，讓長髮哥能趁隙脫離戰場，網友也感謝雨傘哥突襲「化解洪男攻勢」，也表示「你拿傘敲打長髮哥，真的連歹徒都傻了」。

對此，網友則回應，「雨傘男主打的就是一個混亂正義」、「佯攻使敵方迷惑 暫停一回合」、「雨傘男有學過孫子兵法，聲東擊西，故意打錯」、「黑暗兵法 公子獻頭」、「兵法出奇制勝」、「確實，一個打到自己人讓兇手愣住了！風騷操作」、「圍魏救趙，兇嫌想不透怎麼來了個幫手」。