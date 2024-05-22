提起近年來最熱門的投資標的，一定少不了高股息ETF。據集保戶股權分散統計最新資料顯示，台股ETF受益人最新1周新增1萬4506人，來到832萬人，為連續12周創下新高。

去年底台股ETF受益人僅607萬人，今年以來已增加225萬人，檔數也從去年的56檔來到61檔。從各檔淨增減人數來比較，前一陣子討論熱度最高的元大台灣價值高息（00940），成立後受益人數增加28.2萬人，在61檔台股ETF中僅排名第2。

搶下人氣王寶座的是群益台灣精選高息（00919），受益人數增加34.5萬人。人氣榜前5名中，排名第3至第5的分別為復華台灣科技優息（00929）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056），而這5檔清一色都是高息ETF，且光這5檔就新增了172.6萬受益人，顯示高股息依舊是投資人的最愛。

而以今年來含息績效來看，00919也是人氣榜前5名當中最佳，上漲16.41%。理財達人提醒，00919即將在5月底換股6月配息，屆時會依已公告的殖利率排序，選出前30名為成分股，此外預計6至8月又會有豐沛的現金股息入帳，00919仍有足夠的配息續航力。