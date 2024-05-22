超越所有歐洲國家，英國為第一個與我國正式締約、建立有機農產品貿易夥伴關係！

農業部與英國環境、食品與鄉村事務部(DEFRA)22日在英國貿易特使福克納勛爵(Lord Faulkner)及雙方主管機關代表共同見證下，由我國駐英國台北代表處代表姚金祥與英國在台辦事處代表鄧元翰(John Dennis)，共同簽署臺英有機產品相互承認瞭解備忘錄，完成有機同等性相互承認。

英方積極強化台英貿易連結，去年11月台灣與英國簽署了《提升貿易夥伴關係》（Enhanced Trade Partnership， ETP）協議，讓雙邊進入新時代。甫半年時間，把逾2年的台英有機法規比對及諮商作業加快完成，達成雙邊有機同等性共識，因此得以簽署此次的MOU。

英國在台辦事處表示，這是英國和台灣相互承認有機標準的第一階段備忘錄，酒精飲料、蜂蜜產品和酵母或含有酵母的產品，不納入此第一階段瞭解備忘錄的範疇。

此次備忘錄簽署之後，台、英境內以農糧產品及畜產品為原料加工實質轉型，且驗證合格之有機加工食品，得以有機名義輸銷至對方國家販售，其對於促進我國與歐洲地區國家之貿易及農業合作而言，極具意義。

農業部次長胡忠一表示，英國成為第八個與台灣完成雙邊有機同等性相互承認協議之國家，是第一個與台灣正式締約建立有機農產品貿易夥伴關係的歐洲地區國家。自108年5月30日有機農業促進法施行後，我國已與日本、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、印度及巴拉圭等7國完成簽署雙邊有機同等性相互承認協議，與該等國家之有機農產品貿易活動亦陸續展開且貿易量日益增長。

英國是台灣重要的農產品進口來源，2023年英國為台灣第 8 大進口來源國，也是台灣在歐洲最大的進口來源國。福克納勳爵表示，有機生產有助於永續發展和農村發展，有機產品是一個充滿生機的商業領域：英國有機產品市場目前產值已超過 30億英鎊，達到歷史新高。

英國在台辦事處代表鄧元翰也指出，台英雙方多年來努力溝通合作，台灣優質的食品和飲料世界聞名，英國的食品和飲料產業也非常繁榮，台灣消費者已經非常熟悉我們的飲料產業，而且台灣一直是蘇格蘭威士忌的前五大出口市場之一。這份相互承認瞭解備忘錄將讓台灣消費者有機會享用英國有機餅乾、有機燕麥片和英國有機茶等其他優質產品。

英國環境、食品與鄉村事務部農業參事Rickie Jennings強調，不僅雙方在有機產品方面的合作不斷加強，台英有機研究中心之間的雙邊合作也在愈見成果，非常期待在台灣的超市貨架上，看到從乳製品到零食等應有盡有的英國有機產品。

胡忠一表示，簽署雙邊有機同等性相互承認協議，除有利於國內業者取得有機加工原料及提供消費者更多有機產品品項，同時亦增加我國有機農產品的外銷市場。

農業部近年來持續針對具有機農產品消費力的美國、日本等國，輔導業者參加當地大型展售會、辦理通路促銷活動及媒合等工作，協助國產有機農產品外銷，英國將隨此次簽署納入我拓展有機農產品外銷之目標市場之一，推動相關外銷輔導措施。