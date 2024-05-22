新北市樹林區有家檳榔攤，一位檳榔西施在包檳榔時，外頭突傳出爆炸巨響，下秒就見「火花四散」瞬間嚇壞檳榔西施。（圖／翻攝自臉書爆廢1公社）

梅雨季節來臨，近日陰雨綿綿，新北市樹林區中正路上的一間檳榔攤，一位檳榔西施在店內包檳榔時，店外發生2次疑似台電電桶爆炸況狀，冒出來的煙花四散，突然的爆炸巨響也讓檳榔西施嚇得不斷尖叫，並直呼「好可怕」、「救命啊」；對此，網友的幽默地表示「老鐵刷個火箭吧」、「謝謝大哥送煙火，愛你愛你愛你喔」、「這個煙花價值台幣至少幾百萬！大家刷一波666」。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」發文，並上傳1段影片，從影片中可見，拍攝地點位於新北市樹林區中正路上的一間檳榔攤，有位檳榔西施在店內包檳榔時，突然外頭發出「砰的一聲」瞬間煙花四散，嚇得檳榔西施尖叫不已直呼「好可怕」，她趕緊拿起手機傳訊息時，下秒，又有更大的爆炸聲，冒出更多的煙花、白煙，且店內燈光瞬間閃了一下，檳榔西施在店內胡亂跳並驚喊「救命啊」，最後檳榔西施也向外探頭觀望，但不敢隨意地走出店外；對此，原PO也在貼文寫著「感謝榜一大哥送的煙花」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「還好不是送火箭，不然就物理炸裂」、「什麼時候要送個嘉年華」、「笑死，節日還沒到就有煙火可以看不錯唷」、「老鐵刷個火箭吧」、「謝謝大哥送煙火，愛你愛你愛你喔」、「這個煙花價值台幣至少幾百萬！大家刷一波666」。

另外，也有網友指出，這是外頭疑似台電的電桶爆炸，所引發煙花四散，「電桶炸了？！」、「電桶爆炸吧」、「電線桿上的電桶炸了」、「電桶炸了？」。