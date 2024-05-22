許多人可能會因為過敏導致身體不適，此時最好盡量避開過敏原。一位孕婦近日感嘆，對貓毛過敏的她自從懷孕後症狀加劇，嚴重時甚至會頭暈目眩，養貓、愛貓的老公卻完全擺爛，甚至反過來怪她體質差，責怪岳父母小時候的養育環境太乾淨，不願把貓送到公婆家或是讓她回老家住，另外老公也完全沒參加產檢，讓孕婦直呼想逃家，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛痛批老公根本是豬隊友。

原PO在Dcard發文指出，她自從懷孕後對於貓毛過敏的狀況加劇，「幾乎沒有一天沒有打噴嚏、流鼻水、眼睛搔癢，症狀在每小時持續發生，噴嚏完全不會停止，鼻子上的脫皮也從來沒好過，有時候嚴重到我會頭暈目眩」；沒想到老公得知此事後，卻完全否認檢測結果，甚至反過來責怪她的體質差、小時候岳父母養育的環境太乾淨。

原PO提到，平時她每天都得花1至2小時打掃才能緩解痛苦，老公只有每1至2周會用吸塵器幫忙清沙發，另外老公由於工作每月得出差1、2次，時長2至5天，此時老公會請公婆到她家清貓砂，讓原PO相當難為情；原PO強調，其實自己曾經提議搬回老家，公婆得知她的狀況後，也曾主動建議把貓送到他們家，老公卻氣得拒絕、懷疑她告狀，認為原PO太浮誇、處事太激進，也從來沒趁休假時陪她去產檢，反而在家裡呼呼大睡。

對此，許多網友紛紛開罵，「老公超瞎。老婆懷孕都已經被折磨成這樣，他還在那邊睜眼說瞎話。妳直接搬回娘家待產吧。公婆看起來應該是完全能理解妳的苦衷的」、「是妳老公在雷，公婆感覺人蠻好的啊」、「天啊，妳老公是個豬隊友，孕婦抵抗力下降，寶寶都在吸取媽媽的養份，都已經這麼不舒服了，還不讓貓咪暫時到公婆家，這沒辦法欸，妳快回娘家住吧，妳跟寶寶才是最重要的」。