阮經天近期主演的《周處除三害》全球熱賣 30 億台幣，阮經天演活電影中「陳桂林」一角一路入圍金馬獎、台北電影獎影帝。21號他拿下台灣影評人協會獎最佳男演員，事業再攀高峰，但卻傳出他的母親同一天因病驟然離世。目前阮經天已經暫停所有演藝活動，經紀人也證實了這個遺憾的消息。

據了解，阮經天這一陣子就因為母親生病，而常在醫院奔波照顧她；21日也以家事為由，未出席台灣影評人協會獎。但當天母親仍不敵病魔、離開人世，他也低調將私人IG鎖上，並把名稱改為「Dryourtearswlove（以愛擦乾眼淚）」表達悲痛心情。對此，經紀人也證實消息並表示：「謝謝大家關心，也請給小天和家人空間，謝謝。」

阮經天因《周處除三害》事業再攀高峰，但遺憾的是母親也在這時因病離世。（圖／牽猴子提供）

阮經天憑藉電影《周處除三害》再度翻紅，但人氣暴漲後卻推掉許多工作邀約，就是因為媽媽生病住院，阮經天為了能有更多時間盡孝心才沒接新戲。

據悉，阮經天原本由爺爺、奶奶照顧長大，直到國小改由母親開泡沫紅茶店養活他跟弟弟，母子倆感情相當深厚；媽媽還因為泡茶泡到有職業傷害，手指發黑。日前媽媽住院，他便排開工作親自照顧，沒想到21日卻傳出噩耗。