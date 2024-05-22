吳女稱獨立音樂指的就是台獨，讓不少樂團粉絲目瞪口呆。(圖／取自臉書、PTT)

4月有台大學生爆，就讀輔大的吳女常常在活動一半消失，說好要給的作業也一拖再拖，重要會議無故缺席，卻有時間發限動，根本是大雷包。(圖／Dcard)

國會持續亂鬥，立院外聚集了大量民進黨支持者抗議，其中一名喊口號站起來的「輪椅妹」吳姓女子吸引大量討論，吳女自稱無黨無派，只是單純反黑箱，卻被鄉民起底背景，曾以基進黨名義上節目，還有大學同學爆料私下行徑。

吳女在5月17日坐著輪椅到立院外抗議，卻在全場喊口號時突然站起來，成為討論焦點，本人則表示自己4月遇到車禍，受到重創，當天是忍痛單腳站起來，背後有朋友撐著，強調自己無黨無派，只是單純的社會運動人士。

對此有鄉民起底發現，吳女稱自己不屬於任何政黨，卻在2022年底以基進黨秘書長特助身分上廣播節目受訪，還曾稱「獨立音樂」一詞是前立委林昶佐在水晶唱片年代說出，意思就是台灣獨立，讓網友目瞪口呆。甚至有台大學生吐苦水，表示曾跟別校聯合舉辦社會議題活動，但吳女根本是「超級大雷包」，事情做一半就憑空消失，辦活動也都亂七八糟，說好要交出來的東西也一直拖，重要會議無故缺席，卻有空發限動，「每個活動都有同學在抱怨她」、「關注很多議題看似很有想法，但聽下去就知道根本沒內容」。

根據《鏡新聞》報導，吳女表示當年純粹是關注正義議題進入基進黨工作，但並未申請加入，也從未持有黨證，短短1年就離開團隊，但仍與許多夥伴保持聯絡。