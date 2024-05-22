國民黨立委賴士葆預判將來朝野衝突可能變成日常。(本報資料照)

立法院21日續審國會改革相關法案，綠委手持「反黑箱、反擴權」抗議布條，院外集結綠營支持者抗議藍白所提版本，散會後還有人喊「民進黨加油」、「謝謝民進黨！」國民黨立委賴士葆表示，「反黑箱」並非事實，而是民進黨「換了位子，換了腦袋」，雖然賴清德總統體認雙少數的現實，但身段還沒有轉換，強勢、顢頇依舊，除了本周五（24日）還要再戰，且將來衝突可能變成日常。

賴士葆在臉書發文表示，立法院外上萬學生和民團集結抗議，院內綠委頭綁「民主已死」白布條，手持「反黑箱、反擴權」抗議布條，國會改革法案通過二讀，本周五還要再戰。2014年，在野的民進黨就曾經提出國會改革的法案，現在執政的民進黨全力反對國會改革法案，讓人有時空錯置的感覺，印證「換了位子，換了腦袋」。

賴士葆指出，有些事情真的要釐清，所謂「反黑箱」，其實並非事實，因為所有國會改革的內容和進程，包括討論、公聽會、專案報告等，在立法院的官網全部公開透明。「反黑箱」的口號根本是執政黨的錯誤認知戰，誤導民眾扭曲事實。什麼叫做黑箱？例如，疫苗採購的相關細節，包括價格、合約、會議資料等都被衛福部以國家機密為由，以密件封存30年見不得天日，那才叫做黑箱。

賴士葆說，監督制衡是在野立委的天職，在野立委發揮監督制衡的功能，國家社會才有進步的空間。回首過去8年，因為執政黨掌握過半國會人數，把立法院變成行政部門立法局，經常輾壓舉手表決通過包括違法違憲的法案，當時在野黨因為人數處於劣勢，監督制衡的功能被閹割，造成一黨專制，民主法治人權受到極大的扭曲傷害，今日之國會改革乃趨勢使然，撥亂反正之必要。

賴士葆表示，過去強勢閣揆和閣員公然羞辱立委，甚至說謊，以及太多行政不中立、行政權獨霸，完全沒有制衡的機制，要談擴權太言重，這些都師法美國國會，並無僭越。

賴士葆強調，民進黨過去8年順風順水，很難從一黨專制獨大的心態接受雙少數的政治板塊，雖然賴清德總統體認雙少數的現實，但身段還沒有轉換，強勢依舊，顢頇依舊，還無法適應如何與在野黨理性溝通，更遑論謙卑，所以將來衝突就可能變成日常，這非全民之福。