美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週三（22日）表示，為因應國際刑事法院（ICC）檢察官尋求對以色列高級官員發出逮捕令，他將與國會議員合作尼定制裁國際刑事法院的潛在措施。他也在國會聽證會上表示，他「致力於對這個極其錯誤的決定」採取行動，最快本週會開始表決。

美國共和黨推動對國際刑事法院官員實施制裁，這項法案最快可能在本週進行表決。美國本身不是國際刑事法院的成員國家，但先前大力支持國際刑事法院就烏克蘭戰爭對俄羅斯總統普丁發出的逮捕令。

週二（21日）舉行的參議院外交關係委員會聽證會上，共和黨首席參議員里契（Jim Risch）問布林肯先生是否會支持立法，解決國際刑事法院 「插手擁有獨立、合法、民主司法體系的國家事務 」的問題。

布林肯回答：「我們希望在兩黨的基礎上與您合作，找到適當的對策。我致力於這樣做。」並稱：「毫無疑問，我們必須研究採取適當的措施來處理這一嚴重錯誤的決定」

國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡林汗（Karim Khan）本週一（19日）宣佈，他已申請對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和國防部長加蘭特（Yoav Gallant）發出逮捕令，指控他們在加薩「以飢餓作為戰爭手段」，犯下謀殺、滅絕和故意攻擊平民等罪行。

卡林汗也申請了要逮補3名哈瑪斯官員，他們是哈瑪斯加薩地區領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）、卡桑旅（Qassam Brigades）軍事部門指揮官穆戴夫（Mohammed Deif）和政治局負責人哈尼耶（Ismail Haniyeh）。

美國總統拜登週一以稱，ICC申請逮捕令是「令人憤慨」（outrageous）。目前美國國會已經提出了至少2項對國際刑事法院實施制裁的措施。