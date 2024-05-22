立法院21日院會審查國會改革五法法案，立法院長韓國瑜裁示現場採「舉手表決」，民進黨表示反對。國民黨立委徐欣瑩爆料表示，立法院為什麼這兩次院會都要用舉手表決？因為只有這樣才能繼續開會審查。政客爽粉專也公布影片指出，立法院舉手表決的真相，是因為「民進黨偷國民黨的表決卡」。

徐欣瑩22日在臉書透露，上周五，民進黨委員偷偷拿走國民黨邱鎮軍、吳宗憲、李彥秀、魯明哲等委員的表決卡，她看到這狀況立刻把表決卡拿回來，然後就被民進黨委員惡人先告狀，污衊她是要代替邱鎮軍等人投票。她指出，立委的表決器要有配上表決卡才能運作，只要表決卡不見了，就算立委在現場也不能投票。所以，要癱瘓表決的作法就是偷走表決卡。

網友回應，「原來如此！真相只有在現場的人知道！有心人故意造謠，營造藍白兩黨黑箱霸道的假相，誤導全民，其實根本就是執政黨的立委在搗鬼。這麼怕國會改革法案通過，是不是過去8年有太多不可告人的真相呀？沒有的話，在怕什麼？阻撓什麼？」

也有網友認為，「支持為民把關的修法！徐委員和藍白委員一起加油！無理取鬧、破壞法規的民進黨委員 請尊重民意和法治」「原來如此！難道不能溝通來讓法案順利修改嗎？還是真的有太多祕密了」。