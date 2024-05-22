澎湃新聞22日報導，新疆維吾爾自治區大陸國有企業中泰集團，在董事長王洪欣遭開除黨籍、公職「雙開」，涉嫌犯罪問題移送檢察機關偵辦後，赫然發現王洪欣的「浮誇文化」「奢侈文化」「投機文化」「封建文化」「獨裁文化」等十三種畸形文化，已對企業造成極大危害。創下國有企業發展史上「前所未有」的貪腐案細節，正陸續公布。

大陸國企新疆中泰集團微信公眾號5月22日發布消息稱，21日上午，集團召開2024年巡察工作會議暨第一輪巡察動員部署會議，集團黨委書記、董事長王平洋指出，2024是實現「十四五」規畫目標任務的關鍵一年，也是中泰集團深化改革、肅清王洪欣流毒、重構現代企業治理體系至關重要的一年。

他強調，要堅決杜絕「低級紅」「高級黑」現象，通過第三方機構入駐指導，研究中泰集團的歷史、現在和未來，扭轉異化「家文化」帶來的影響，清朗政治生態、重塑企業文化。

誰是王洪欣？公開資料顯示，1965年出生的王洪欣曾任新疆中泰化學（集團）股份有限公司黨委書記、董事長，中泰（集團）有限責任公司黨委書記、董事長，2023年4月轉崗自治區工信廳黨組書記、副廳長後宣告落馬，被稱為「潛藏在國有企業的毒瘤」。

澎湃新聞報導，王洪欣被查後，中泰集團眾多下屬公司開設「揭批改專欄」，要求徹底清除13種畸形文化流毒。

有人撰文稱，王洪欣的「浮誇文化」「奢侈文化」「投機文化」「封建文化」「獨裁文化」等十三種畸形文化對企業造成了極大的危害。如：「利益捆綁」文化。大搞「飛地人才」「高管密薪」「天價培訓」和長期「吃空餉」，利益捆綁、蒙蔽群眾，設置福利陷阱，慷國家之慨，籠絡人心、誤導企業員工、離退休員工「家理念」，實質把國有企業當成自己的家族企業。弱化、虛化、邊緣化黨建工作，違反選人、用人規定，結黨營私、拉幫結派，任人唯親、任人唯利，擅自增設經營班子、另搞一套，沆瀣一氣。

還有內部職工一一點評道，「浮誇文化」和「奢侈文化」導致企業虛增營業收入、大搞「貿易運動」，以及追求超規格慶典活動和豪華享受等行為；「代理人文化」和「投機文化」延伸權力，唆使親屬或其他「代理人」掛名領薪、股票、期權等收受賄賂、充當「白手套」；「封建迷信文化」和「寄生文化」言不由衷、表裡不一、迷信風水等封建思想，尋找精神寄託，祈求神靈護佑；「個人崇拜文化」和「利益捆綁文化」將中泰集團的發展成績占為己有，散布虛假言論，推崇個人能力和關係網；「衛道士文化」和「獨裁文化」披著道德的外衣，掩蓋自己的錯誤言行和違法違紀行為。獨斷專行、壓制民主、打擊報復不同意見的員工。

有人稱，縱觀王洪欣熱衷於拉「小圈子」，大搞團團夥夥、親親疏疏，私自增設經營班子，架空黨委班子，利用其「圈子」畫分「勢力範圍」，共用「利益果實」，「神化」個人能力，強調「家人文化」，嚴重破壞黨內民主集中制，違反政治紀律、組織紀律、工作紀律，使集團內部政治生態嚴重惡化，各級幹部員工深受其害。

有人披露，前黨委書記、董事長王洪欣把公權當成私器，濫權妄為，大搞「貿易運動」「關聯交易」「靠企吃企」，大力推行票據業務，虛假貿易、空轉走單，肆意違規舉債融資，造成重大債務風險。喪失紀法底線，實施家族式腐敗，指使直系親屬成立19家公司，借用「公權」惠及「親屬」。

還有人直言，王洪欣嚴重違法違紀案例以及「十三種」畸形企業文化隱蔽性之深、危害性之強、迷惑性之頑固，在自治區國有企業發展史上是前所未有的，由此註定深入開展思想文化「揭批改」大討論活動是一場持久的攻堅戰。